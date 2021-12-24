Первые два инцидента произошли в час пик
В Улан-Удэ 23 декабря трижды закрывали движение трамваев. Первое из них произошло в 6:16 из-за отжига контактного провода. Было закрыто движение маршрутов трамваев № 1, 2, 5, 7, 8 от остановки «Титан» в сторону Нового моста. В 7:07 движение восстановили. Трамваи простаивали почти час.
В 7:05 вновь произошёл отжиг контактного провода. По этой причине было закрыто движения маршрутов трамваев № 1, 2 от остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» в 40 квартал в обе стороны. В 8:07 было открыто движение трамваев маршрута № 2. В 10:14 открыто движение трамваев маршрута № 1. Время простоя составило один и три часа соответственно.
В 20:17 вагон №1 сошёл с рельсов на конечной станции «Шишковка». Из-за этого было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2. Их пустили по изменённому маршруту. В 20:59 движение восстановили. В этом случае трамваи простаивали 42 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.
Кроме этих инцидентов, вчера в Улан-Удэ произошёл пожар на ТЭЦ-1. Из-за этого в квартирах горожан заметно похолодало. Люди согреваются обогревателями. Для снижения нагрузки на электросети власти планировали веерное отключение света, однако было принято решение не делать этого. Также мэр города сообщил, что не будут сокращать количество трамваев, курсирующих по маршрутам.
В Улан-Удэ трижды останавливали движение трамваев
Происшествия, Фото:
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