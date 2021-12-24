В Бурятии двое мужчин незаконно вырубили сосны

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Ущерб превысил 230 тысяч



В Заиграевском районе Бурятии в лесу недалеко от села Унэгэтэй задержали «чёрных» лесорубов. Об этом рассказали в МВД по Бурятии.



Мужчины 32 и 37 лет вырубили деревья и уже загрузили часть в прицеп, когда их обнаружили полицейские. Всего незаконно было срублено около шести кубометров сосен.



Ущерб составил более 230 тысяч рублей.



С места происшествия изъяты бензопила, автомобиль с прицепом кустарного производства без государственных регистрационных знаков и вырубленная древесина.



Возбуждено уголовное дело.







