Ущерб превысил 230 тысяч
В Заиграевском районе Бурятии в лесу недалеко от села Унэгэтэй задержали «чёрных» лесорубов. Об этом рассказали в МВД по Бурятии.
Мужчины 32 и 37 лет вырубили деревья и уже загрузили часть в прицеп, когда их обнаружили полицейские. Всего незаконно было срублено около шести кубометров сосен.
Ущерб составил более 230 тысяч рублей.
С места происшествия изъяты бензопила, автомобиль с прицепом кустарного производства без государственных регистрационных знаков и вырубленная древесина.
Возбуждено уголовное дело.
В Бурятии двое мужчин незаконно вырубили сосны
Происшествия, Фото:
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