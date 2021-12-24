Молодой человек пошёл на аферу из-за долгов
В декабре 57-летнему жителю посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии поступил звонок из службы безопасности банка. Собеседник уточнил, по какой причине мужчина не оплачивает выплаты по кредиту. Сельчанин был удивлен, поскольку кредит он не оформлял, паспорт и сотовый телефон не терял.
Мужчина, предположил, что мог стать жертвой мошенников, и обратился в полицию.
В ходе разбирательства выяснилось, что займ в размере более 28 тысяч рублей оформил 20-летний сын мужчины.
Молодой человек приехал в гости к родителям. С помощью телефона матери и паспортных данных отца он и оформил кредит. Затем с помощью сотового телефона своего папы перевел деньги на счёт знакомого, а после обналичил.
Полицейские задержали молодого человека. Он признался дознавателю, что деньги потратил на уплату накопившихся долгов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии мошенник обманул родного отца
Происшествия, Фото:
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