Добычей вора стали 800 рублей и практически сразу заблокированные карты
В Улан-Удэ сотрудники патрульно-постовой службы на улице Борсоева задержали подозреваемого в краже сумки из парикмахерской. Мужчину полицейские опознали по ориентировке, сообщили в МВД по Бурятии.
Преступление произошло днём 14 декабря. 33-летний улан-удэнец пришёл в торговый центр с целью кражи. Через стеклянную дверь парикмахерской он увидел оставленную клиенткой на диванчике возле входа сумку. Мужчина украл её, когда работник салона вместе с посетительницей временно перешли в другой зал. Ущерб составил 5,5 тысяч рублей.
Вор осмотрел содержимое дамской сумочки и забрал кошелёк с 800 рублями и банковскими картами. Сумку же бросил на лестничной площадке ТЦ, где вскоре её нашла владелица. Банковские карты 58-летняя женщина сразу заблокировала.
Ранее задержанный был неоднократно судим за преступления имущественного характера. В октябре подозреваемый освободился из исправительного учреждения.
Возбуждено уголовное дело. Раскрытию кражи способствовали записи с камер видеонаблюдения в торговом центре.
Улан-удэнец украл дамскую сумочку из парикмахерской
Происшествия, Фото:
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