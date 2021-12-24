Улан-удэнец украл дамскую сумочку из парикмахерской

Добычей вора стали 800 рублей и практически сразу заблокированные карты



В Улан-Удэ сотрудники патрульно-постовой службы на улице Борсоева задержали подозреваемого в краже сумки из парикмахерской. Мужчину полицейские опознали по ориентировке, сообщили в МВД по Бурятии.



Преступление произошло днём 14 декабря. 33-летний улан-удэнец пришёл в торговый центр с целью кражи. Через стеклянную дверь парикмахерской он увидел оставленную клиенткой на диванчике возле входа сумку. Мужчина украл её, когда работник салона вместе с посетительницей временно перешли в другой зал. Ущерб составил 5,5 тысяч рублей.



Вор осмотрел содержимое дамской сумочки и забрал кошелёк с 800 рублями и банковскими картами. Сумку же бросил на лестничной площадке ТЦ, где вскоре её нашла владелица. Банковские карты 58-летняя женщина сразу заблокировала.



Ранее задержанный был неоднократно судим за преступления имущественного характера. В октябре подозреваемый освободился из исправительного учреждения.



Возбуждено уголовное дело. Раскрытию кражи способствовали записи с камер видеонаблюдения в торговом центре.

