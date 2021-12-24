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В Улан-Удэ отказались от веерного отключения электричества

В Улан-Удэ отказались от веерного отключения электричества
Происшествия,  Фото:pexels.com
На всякий случай график всё же рассчитают

Накануне, 23 декабря, на заседании оперштаба по ликвидации ЧС на ТЭЦ-1 рассматривался вопрос веерного отключения электричества для снижения нагрузки на электросети. Ведь горожане, мёрзнущие в своих квартирах, массово включают электрообогреватели. Высказывались опасения по поводу возросшей нагрузки на электросети. Зампред правительства Евгений Луковников сообщал накануне вечером:

«Обсудили, какова ситуация в многоквартирных домах, в частном секторе и какие принимаются меры. Констатировали факт, что, действительно, идет нагрузка на электросети и, скорее всего, будем принимать решение о веерном отключении частного сектора, индивидуальных жилых домов от электроэнергии. Понимаю, что в этих районах двойное отопление: где-то из электричества, и оно всегда сопряжено с печным отоплением. Поэтому будет составлен график, по времени определимся, на сколько часов можем отключать. Но я думаю, что не больше четырёх часов, чтобы не было воздействия на электроустановки, которые находятся в домах – это телевизоры, холодильники и другие, у кого, что есть чтобы это не пострадало».

Однако сегодня утром стало известно, что веерного отключения электричества всё же не будет. Об этом объявили на заседании комиссии по ЧС, которая прошла в 8.00.

- Рассматривали возможность веерного отключения по городу Улан-Удэ, в том числе было анонсировано, что вполне возможно будет отключаться освещение. Мы рассчитали всё, потребности именно сегодня и на ближайшее время именно отключать веерно потребителей нету, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

По его словам, на всякий будут составлен график возможного отключения электроэнергии. Но его применят только в случае ухудшения ситуации.

Также не планируется ограничение выхода трамваев на линию. Мэр пояснил, что приехавшие трамваи из Москвы и новые «Львята» потребляют меньше электроэнергии, чем другие типы трамваев.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на городском оперштабе мэр Игорь Шутенков сообщил, что восстановлена обстановка в Октябрьском районе. Дано поручение запускать горячую воду в этом районе.


отключение света

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