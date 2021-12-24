О ходе ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Данные на 24 декабря, 3:00
В течении суток в результате нарушения теплоснабжения проводились следующие работы:
- Доставлены на ТЭЦ-1 и подключены 2 дизельные электростанции:
ДЭС 200 кВт для насосов подпитки котла № 2;
ДЭС 1 МВт для подключения конвейеров.
- В 10:00 запущен паровой котел №2 производительностью 75 т пара\час, в 13:30 вышел на рабочие параметры.
- запущены конвейеры топливно-транспортного цеха.
- проведены работы по переводу тепловой нагрузки части Октябрьского района (ул. Трубачеева, Бабушкина), запитанной от ТЭЦ-1 на мощности ТЭЦ-2.
После переключения потребителей на ТЭЦ-2, в зоне ограничения теплоснабжения остается 1120 жилых домов (на момент аварии было 1328), 95 тыс. человек (на момент аварии было 105400), 83 социально-значимых объектов (на момент аварии было 93).
В настоящее время в работе находятся 3 котла №№ 1, 5, 2 из 6 ранее задействованных. Осуществляется проверка, включение и прокрутка оборудования котлоагрегата № 8.
Параллельно прокладываются временные кабельные перемычки в топливно-транспортном и котельном цехах (необходимо проложить 900 метров кабельных линий).
Силами главного управления МЧС России и рабочими группами правительства республики, администрации города организован мониторинг температурного режима на всех социально-значимых объектах и объектах здравоохранения, проведен инструктаж по мерам пожарной безопасности.
Организовано информирование населения о ходе ликвидации последствий аварии на официальном портале Республики Бурятия https://egov-buryatia.ru , официальные аккаунты администрации Главы и Правительства Республики Бурятия , в т.ч в
- Вайбере https://invite.viber.com/?g2=AQBk%2Bee1fUApHUtrEr0wWS9SfZGWJXZcwt4jcp6zcvdi73XKWdCpdQzjWnXozg2Y,
- Инстаграме https://instagram.com/buryatiaofficial?utm_medium=copy_link
На территории г. Улан-Удэ в готовности к развертыванию 20 пунктов временного размещения вместимостью 6610 человек.
В республиканском и городском резерве в наличии 400 тепловых пушек. Организована работа по выдаче 140 тепловых пушек для поддержания температурного режима в жилых домах через управляющие компании(137 пушек в квартирах, 3 в подъездах).
Температура теплоносителя на подаче 52 градуса, на обратке – 37 градусов, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
О ходе ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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