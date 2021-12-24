 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 декабря

23 декабря

Популярное

О ходе ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

О ходе ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Данные на 24 декабря, 3:00

В течении суток в результате нарушения теплоснабжения проводились следующие работы:

- Доставлены на ТЭЦ-1 и подключены 2 дизельные электростанции:
ДЭС 200 кВт для насосов подпитки котла № 2;
ДЭС 1 МВт для подключения конвейеров.

- В 10:00 запущен паровой котел №2 производительностью 75 т пара\час, в 13:30 вышел на рабочие параметры.

- запущены конвейеры топливно-транспортного цеха.

- проведены работы по переводу тепловой нагрузки части Октябрьского района (ул. Трубачеева, Бабушкина), запитанной от ТЭЦ-1 на мощности ТЭЦ-2.

После переключения потребителей на ТЭЦ-2, в зоне ограничения теплоснабжения остается 1120 жилых домов (на момент аварии было 1328), 95 тыс. человек (на момент аварии было 105400), 83 социально-значимых объектов (на момент аварии было 93).

В настоящее время в работе находятся 3 котла №№ 1, 5, 2 из 6 ранее задействованных. Осуществляется проверка, включение и прокрутка оборудования котлоагрегата № 8.

Параллельно прокладываются временные кабельные перемычки в топливно-транспортном и котельном цехах (необходимо проложить 900 метров кабельных линий).

Силами главного управления МЧС России и рабочими группами правительства республики, администрации города организован мониторинг температурного режима на всех социально-значимых объектах и объектах здравоохранения, проведен инструктаж по мерам пожарной безопасности.

Организовано информирование населения о ходе ликвидации последствий аварии на официальном портале Республики Бурятия https://egov-buryatia.ru , официальные аккаунты администрации Главы и Правительства Республики Бурятия , в т.ч в
- Вайбере https://invite.viber.com/?g2=AQBk%2Bee1fUApHUtrEr0wWS9SfZGWJXZcwt4jcp6zcvdi73XKWdCpdQzjWnXozg2Y,
- Инстаграме https://instagram.com/buryatiaofficial?utm_medium=copy_link

На территории г. Улан-Удэ в готовности к развертыванию 20 пунктов временного размещения вместимостью 6610 человек.

В республиканском и городском резерве в наличии 400 тепловых пушек. Организована работа по выдаче 140 тепловых пушек для поддержания температурного режима в жилых домах через управляющие компании(137 пушек в квартирах, 3 в подъездах).

Температура теплоносителя на подаче 52 градуса, на обратке – 37 градусов, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

отопление ТЭЦ-1 Улан-Удэ авария в теплоснабжении авария

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите выпавшие из грузовика кирпичи завалили дорогу
В Чите выпавшие из грузовика кирпичи завалили дорогу
Происшествия, 23.12.2021
Движение машин нарушил грузовик с кирпичами
Житель Иркутской области выколол ключами женщине глаз
Житель Иркутской области выколол ключами женщине глаз
Происшествия, 23.12.2021
Мужчину отправили в колонию общего режима
В Улан-Удэ прогнозируют, что ТЭЦ-1 вернётся в прежний режим в субботу
В Улан-Удэ прогнозируют, что ТЭЦ-1 вернётся в прежний режим в субботу
Происшествия, 23.12.2021
На время ремонта температура в квартирах будет ниже норматива
В Улан-Удэ рассказали, как тушили пожар на ТЭЦ-1
В Улан-Удэ рассказали, как тушили пожар на ТЭЦ-1
Происшествия, 23.12.2021
Пожарные приехали на улан-удэнскую ТЭЦ через семь минут после сигнала
Власти Бурятии отчитались МЧС России об устранении аварии на ТЭЦ-1
Власти Бурятии отчитались МЧС России об устранении аварии на ТЭЦ-1
Власть, 23.12.2021
«Что касается восстановления, сегодня мы обладаем полностью всем ресурсом – и техническим, и людским», - заверил зампред правительства
В Бурятии домушник залез в дом из-за отсутствия следов на снегу
В Бурятии домушник залез в дом из-за отсутствия следов на снегу
Происшествия, 23.12.2021
В Северобайкальске оперативники раскрыли квартирную кражу
В Советском районе Улан-Удэ без горячей воды остались 193 дома
В Советском районе Улан-Удэ без горячей воды остались 193 дома
Происшествия, 23.12.2021
Ведётся мониторинг режимов систем теплоснабжения зданий
В Улан-Удэ официантка украла телефон, а затем подкинула обратно
В Улан-Удэ официантка украла телефон, а затем подкинула обратно
Происшествия, 23.12.2021
Девушка испугалась, узнав, что подано заявление в полицию
К улан-удэнцам обратились из-за выросшей нагрузки на электросети
К улан-удэнцам обратились из-за выросшей нагрузки на электросети
Происшествия, 23.12.2021
Из-за аварии на ТЭЦ-1 оперштаб обратился к руководителям организаций
Улан-удэнец полгода разъезжал с фальшивыми правами
Улан-удэнец полгода разъезжал с фальшивыми правами
Происшествия, 23.12.2021
Водительское удостоверение мужчина заказал в Интернете
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 возбудили уголовное дело
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 возбудили уголовное дело
Происшествия, 23.12.2021
По оценке следствия, ущерб превысил миллион рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^