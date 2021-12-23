Житель Иркутской области выколол ключами женщине глаз

Мужчину отправили в колонию общего режима



В Иркутской области осуждён 30-летний житель Шелехова, лишивший женщину глаза. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности, сообщает пресс-служба городского суда.



- Мужчина в компании приятеля и малознакомой молодой женщины распивали спиртные напитки у неё дома. Проснувшись утром, он обнаружил, что в квартире никого нет, а деньги, которые находились при нём, отсутствуют. Заподозрив женщину в краже, он разыскал её. На вопрос, брала ли она деньги, та ответила отказом. Между ними возник конфликт, который перерос в толкание друг друга. Женщина схватила пустую стеклянную бутылку и ударила мужчину по голове, бутылка разбилась и поранила ему лицо до крови. В ответ мужчина ударил женщину, после этого достал из кармана связку ключей, которыми пытался нанести удары в область шеи, а затем нанёс ей удар в глаз. В результате потерпевшая лишилась глаза, - говорится в сообщении.



Суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств частичное признание подсудимым своей вины, его молодой возраст, а также наличие малолетнего ребёнка, и определил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима.

