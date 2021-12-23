Мужчину отправили в колонию общего режима
В Иркутской области осуждён 30-летний житель Шелехова, лишивший женщину глаза. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности, сообщает пресс-служба городского суда.
- Мужчина в компании приятеля и малознакомой молодой женщины распивали спиртные напитки у неё дома. Проснувшись утром, он обнаружил, что в квартире никого нет, а деньги, которые находились при нём, отсутствуют. Заподозрив женщину в краже, он разыскал её. На вопрос, брала ли она деньги, та ответила отказом. Между ними возник конфликт, который перерос в толкание друг друга. Женщина схватила пустую стеклянную бутылку и ударила мужчину по голове, бутылка разбилась и поранила ему лицо до крови. В ответ мужчина ударил женщину, после этого достал из кармана связку ключей, которыми пытался нанести удары в область шеи, а затем нанёс ей удар в глаз. В результате потерпевшая лишилась глаза, - говорится в сообщении.
Суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств частичное признание подсудимым своей вины, его молодой возраст, а также наличие малолетнего ребёнка, и определил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима.
Житель Иркутской области выколол ключами женщине глаз
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На время ремонта температура в квартирах будет ниже норматива
Пожарные приехали на улан-удэнскую ТЭЦ через семь минут после сигнала
Тело погибшего обнаружили в поле
Власть, 23.12.2021
«Что касается восстановления, сегодня мы обладаем полностью всем ресурсом – и техническим, и людским», - заверил зампред правительства
В Северобайкальске оперативники раскрыли квартирную кражу
Ведётся мониторинг режимов систем теплоснабжения зданий
Сосед разбудил спящих людей
Пожар произошёл в Турунтаево
Девушка испугалась, узнав, что подано заявление в полицию
Из-за аварии на ТЭЦ-1 оперштаб обратился к руководителям организаций
После ложных показаний мужчина впал в кому
Водительское удостоверение мужчина заказал в Интернете
По оценке следствия, ущерб превысил миллион рублей
Аферистка предоставила копию чужого паспорта