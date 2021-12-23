В Бурятии владелец фермы до смерти избил работника

Тело погибшего обнаружили в поле



Житель Кижингинского района Бурятии, до смерти избивший мужчину, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.



Преступление произошло в мае 2019 года. Житель села Загустай, работая на животноводческой ферме, воспользовался автомобилем своего работодателя. Владельца фермы это сильно разозлило. Во время ссоры он избил работника, а также пинал его.



Спустя непродолжительное время мужчина скончался. Его тело позже обнаружили работники фермы в поле.



- Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт о виновности подсудимого и признании его заслуживающим снисхождения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Мужчине грозит до 15 лет колонии. Окончательное наказание виновному будет определено судом.

