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В Бурятии владелец фермы до смерти избил работника

В Бурятии владелец фермы до смерти избил работника
Происшествия,  Фото:pexels.com
Тело погибшего обнаружили в поле

Житель Кижингинского района Бурятии, до смерти избивший мужчину, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление произошло в мае 2019 года. Житель села Загустай, работая на животноводческой ферме, воспользовался автомобилем своего работодателя. Владельца фермы это сильно разозлило. Во время ссоры он избил работника, а также пинал его.

Спустя непродолжительное время мужчина скончался. Его тело позже обнаружили работники фермы в поле.

- Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт о виновности подсудимого и признании его заслуживающим снисхождения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Мужчине грозит до 15 лет колонии. Окончательное наказание виновному будет определено судом.
смерть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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