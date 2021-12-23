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В Бурятии домушник залез в дом из-за отсутствия следов на снегу

В Бурятии домушник залез в дом из-за отсутствия следов на снегу
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
В Северобайкальске оперативники раскрыли квартирную кражу

Днём 21 декабря в полицию в Северобайкальске обратился 52-летний горожанин, из дома которого украли строительные инструменты. Дом мужчина купил для своей для матери летом, а свободное от работы время делал там ремонт. Ущерб составил более 12 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Полицейские установили и задержали подозреваемого – 23-летнего местного жителя. Он признался, что, проходя мимо, заметил отсутствие следов на снегу рядом с оградой. Предположив, что в доме никто не проживает, вор отжал оконное стекло на веранде и проник внутрь.

Украденные электрическую дисковую пилу и перфоратор он продал местным жителям, у которых впоследствии они были изъяты. Дрель подозреваемый выдал следователю.


Задержанный нигде не работает. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления и, более того, отбывал наказание в исправительном учреждении, откуда условно-досрочно освободился в мае 2021 года. Однако, имея непогашенную судимость, вновь совершил преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным деяниям.

кража

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