В Бурятии домушник залез в дом из-за отсутствия следов на снегу

Полицейские установили и задержали подозреваемого – 23-летнего местного жителя. Он признался, что, проходя мимо, заметил отсутствие следов на снегу рядом с оградой. Предположив, что в доме никто не проживает, вор отжал оконное стекло на веранде и проник внутрь.

Украденные электрическую дисковую пилу и перфоратор он продал местным жителям, у которых впоследствии они были изъяты. Дрель подозреваемый выдал следователю.







Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным деяниям.





Днём 21 декабря в полицию в Северобайкальске обратился 52-летний горожанин, из дома которого украли строительные инструменты. Дом мужчина купил для своей для матери летом, а свободное от работы время делал там ремонт. Ущерб составил более 12 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.Задержанный нигде не работает. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления и, более того, отбывал наказание в исправительном учреждении, откуда условно-досрочно освободился в мае 2021 года. Однако, имея непогашенную судимость, вновь совершил преступление.