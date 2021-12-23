Сосед разбудил спящих людей
В ночь с 21 на 22 декабря в СНТ «Восход» Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. К счастью, обошлось без жертв и разрушительных последствий. Всё благодаря соседу, который вовремя обнаружил возгорание и разбудил спящую в доме семью.
На момент прибытия первого пожарного расчёта возгорание местные жители потушили сами. Другие пожарные расчёты, ехавшие туда, развернулись обратно.
- Огнём повреждена кровля дома на площади 2 кв. м. Причиной пожара, вероятно, послужило неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии семью из горящего дома спас сосед
Происшествия, Фото:
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