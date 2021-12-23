Пожар произошёл в Турунтаево
Вчера, 22 декабря, в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии загорелся гараж.
- На момент прибытия пожарных горел автомобиль внутри гаража, пламя распространялось на крышу. Открытое горение было ликвидировано за семь минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара автомобиль и гараж были уничтожены.
Предположительно, причиной произошедшего стало нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
В Бурятии сгорел гараж с автомобилем внутри
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девушка испугалась, узнав, что подано заявление в полицию
Из-за аварии на ТЭЦ-1 оперштаб обратился к руководителям организаций
После ложных показаний мужчина впал в кому
Водительское удостоверение мужчина заказал в Интернете
По оценке следствия, ущерб превысил миллион рублей
Аферистка предоставила копию чужого паспорта
На дорогу высыпали почти три килограмма марихуаны
С отключением всех благ цивилизации столкнулись жители центра
Стало известно, сколько домов в Железнодорожном районе остались без горячей воды
В Октябрьском районе под отключение попали более 130 многоквартирных домов и 20 соцобъектов
Под отключение попадают около тысячи домов
На Улан-Удэнской ТЭЦ-1, где произошла авария, работает оперштаб
Мужчина скончался от отёка мозга
Предыдущее сейсмособытие здесь было в конце прошлой недели