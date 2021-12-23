В Бурятии сгорел гараж с автомобилем внутри

Пожар произошёл в Турунтаево



Вчера, 22 декабря, в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии загорелся гараж.



- На момент прибытия пожарных горел автомобиль внутри гаража, пламя распространялось на крышу. Открытое горение было ликвидировано за семь минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара автомобиль и гараж были уничтожены.



Предположительно, причиной произошедшего стало нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.





