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В Бурятии сгорел гараж с автомобилем внутри

В Бурятии сгорел гараж с автомобилем внутри
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл в Турунтаево

Вчера, 22 декабря, в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии загорелся гараж.

- На момент прибытия пожарных горел автомобиль внутри гаража, пламя распространялось на крышу. Открытое горение было ликвидировано за семь минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара автомобиль и гараж были уничтожены.

Предположительно, причиной произошедшего стало нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.


пожар

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