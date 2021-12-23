В Бурятии сбитый грузовиком пешеход соврал, что упал и ударился

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

После ложных показаний мужчина впал в кому



Вечером 19 декабря в полицию Заиграевского района позвонил 37-летний местный житель и сообщил, что его и ещё одного человека в селе Татарский Ключ сбил автомобиль.



На место происшествия незамедлительно выехал экипаж ДПС. Полицейские обнаружили следы ДТП, однако ни автомобиля, ни пострадавших на месте не было. Телефон звонившего уже был выключен, а по месту жительства никого не было. Соседи рассказали полицейским, что днём видели мужчину в компании его 51-летнего приятеля.



Полицейские отправились к тому самому приятелю и расспросили его о ДТП. Сельчанин заверил, что «никакого наезда не было, а травму головы он получил, когда упал на улице».



Однако ночью мужчина был госпитализирован в больницу, где впал в состояние комы.



Выяснилось, что наезд на двух пешеходов в селе Татарский Ключ, действительно, был. Пешеходы были пьяны, а водитель, их сбивший, скрылся с места аварии.



- Благодаря информации очевидцев полицейские установили предположительную марку транспортного средства. Также просмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых был обнаружен схожий с приметами автомобиль. Скрывшийся с места ДТП водитель был установлен и задержан сотрудниками полиции. 26-летний местный житель, не имеющий водительских прав, признался в совершённом наезде. Во дворе дома его родственницы сотрудники полиции обнаружили иномарку со следами ДТП, принадлежащую ему, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Молодой человек рассказал полицейским, что, сбив пешеходов, испугался. Он попросил пострадавшего не сообщать о ДТП, так как был с ним знаком.



В соответствии со ст. 12.27 КоАП оставление водителем места ДТП влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.





