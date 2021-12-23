Жительница Забайкалья похитила деньги под предлогом сдачи квартиры

Аферистка предоставила копию чужого паспорта



19-летний житель города Борзя Забайкальского края заявил в полицию о хищении семи тысяч рублей.



Молодой человек нашёл в социальной сети объявление о сдаче квартиры в аренду и откликнулся на публикацию. Ему было предложено внести залог в сумме семь тысяч рублей. Чтобы не пострадать от мошенников, потерпевший попросил предоставить копию паспорта. Получив фото документа, по номеру телефона он перевёл деньги. После этого он не смог выйти на связь с арендодателем, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Борзинскому району установили личность подозреваемой. 23-летняя жительница Борзи призналась в содеянном и вернула потерпевшему деньги. Выяснилось, что она предоставила копию паспорта девушки, которой ранее сдавала квартиру.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи «Мошенничество».

