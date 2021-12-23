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Мошенник из Иркутской области обманывал жителей Бурятии

Мошенник из Иркутской области обманывал жителей Бурятии
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Аферист продавал несуществующие автозапчасти

В Иркутской области перед судом предстанет мошенник, продававший несуществующие автозапчасти жителям разных регионов страны. Следователи установили 12 потерпевших от его афер, проживающих в Иркутской и Калининградской областях, Республике Бурятия, Забайкальском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Недавно полицейские завершили расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве с продажей несуществующих деталей иномарок.

Летом этого года оперативники региональной полиции вместе с коллегами из Черемхово, задержали подозреваемого в Нижегородской области. Мужчина подозревали в хищении денег у жителя Иркутской области под видом продажи ему деталей для машины. При этом 34-летний задержанный сообщил полицейским, что не помнит точное число совершенных им мошенничеств, назвав их количество «приличным», а себя «большим специалистом» в сфере торговли автозапчастями.

- По версии следствия, в многочисленных тематических группах мессенджера «вайбер» он выискивал людей, ищущих запчасти для машин, после чего обещал за деньги выслать им требуемые детали кузова, двигатели, колеса или элементы подвески, якобы имевшиеся у него. Забирая предоплату, он отправлял заказчикам найденные в интернете фото и уверял, что отправил посылку транспортной компанией, после чего прекращал переписку с потерпевшими. При этом ранее мужчина действительно работал в фирме, занимавшейся поставкой автозапчастей. Его жертвами становились владельцы подержанных японских машин, суммарно перечислившие ему свыше 170 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

В ходе расследования фигурант не отрицал своей причастности и активно сотрудничал со следствием. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
мошенничество

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