Предыдущее сейсмособытие здесь было в конце прошлой недели
22 декабря в 18:28 в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,1. Эпицентр находился в 47 км восточнее населённого пункта Улюнхан Курумканского района.
- По предварительной информации, толчки не ощущались. Информация о жертвах и разрушениях в ОДС ЦУКС не поступала. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Информация уточняется.
Предыдущее землетрясение в Баунтовском районе было 17 декабря. Магнитуда была аналогичная.
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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