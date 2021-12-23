 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 декабря

22 декабря

Популярное

В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Предыдущее сейсмособытие здесь было в конце прошлой недели

22 декабря в 18:28 в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,1. Эпицентр находился в 47 км восточнее населённого пункта Улюнхан Курумканского района.

- По предварительной информации, толчки не ощущались. Информация о жертвах и разрушениях в ОДС ЦУКС не поступала. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Информация уточняется.

Предыдущее землетрясение в Баунтовском районе было 17 декабря. Магнитуда была аналогичная. 
землетрясение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии палкой убила сожителя
Жительница Бурятии палкой убила сожителя
Происшествия, 23.12.2021
Мужчина скончался от отёка мозга
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 23.12.2021
Предыдущее сейсмособытие здесь было в конце прошлой недели
В Бурятии в суд ушло дело о бунте и побеге из психдипансера
В Бурятии в суд ушло дело о бунте и побеге из психдипансера
Происшествия, 22.12.2021
Участники группового побега во время ЧП находились в состоянии невменяемости
В Забайкалье продолжается выход грунтовых вод
В Забайкалье продолжается выход грунтовых вод
Происшествия, 22.12.2021
Подтапливать начало село в Шелопугинском районе
Читинка пыталась передать в колонию телефоны в банке из-под тушёнки
Читинка пыталась передать в колонию телефоны в банке из-под тушёнки
Происшествия, 22.12.2021
Передачу вовремя обнаружила сотрудница колонии
Жительница Бурятии побила педиатра
Жительница Бурятии побила педиатра
Происшествия, 22.12.2021
Женщина набросилась на медика за якобы «лишние» лекарства
Житель Бурятии сядет на три года за гашишное масло
Житель Бурятии сядет на три года за гашишное масло
Происшествия, 22.12.2021
Мужчина получил срок, так как имеет непогашенную судимость
Улан-удэнец, с которого сняли унты, пошёл по улице босиком
Улан-удэнец, с которого сняли унты, пошёл по улице босиком
Происшествия, 22.12.2021
Мужские унты с ног незаметно сняла женщина
Улан-удэнец угнал автомобиль с помощью ножниц
Улан-удэнец угнал автомобиль с помощью ножниц
Происшествия, 22.12.2021
Угонщик катал по городу своих друзей
Жительницу Бурятии обманули при покупке ёлки в Instagram
Жительницу Бурятии обманули при покупке ёлки в Instagram
Происшествия, 22.12.2021
Паблик мошенников внушал покупателям доверие
В Бурятии в сгоревшем вагончике нашли труп
В Бурятии в сгоревшем вагончике нашли труп
Происшествия, 22.12.2021
Пожар обнаружили слишком поздно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^