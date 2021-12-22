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В Бурятии задержали вора из Приморского края

В Бурятии задержали вора из Приморского края
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Мужчина украл 130 тысяч рублей

В Бурятии транспортные полицейские задержали подозреваемого в хищении денег с банковской карты.

Потерпевшим стал житель Забайкальского края, с карты которого сняли 130 тысяч рублей.

- Сотрудниками транспортной полиции был установлен 37-летний житель Приморского края, ранее неоднократно судимый, в том числе за имущественные преступления. Он недавний знакомый потерпевшего. По версии следствия, накануне кражи, во время пребывания в одной из привокзальных гостиниц Иркутска, подозреваемый похитил у потерпевшего банковскую карту, пока тот спал в своём номере. В ближайшем от гостиницы банкомате злоумышленник снял со счёта 130 тысяч рублей, а карту впоследствии вернул на прежнее место, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.

Позже, когда потерпевший мужчина уже ехал в поезде, он увидел уведомления о снятии денег.

Следствием Улан-Удэнского линейного отдела возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счета», наказание предусматривает до шести лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



кража

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