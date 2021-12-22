Мужчина украл 130 тысяч рублей
В Бурятии транспортные полицейские задержали подозреваемого в хищении денег с банковской карты.
Потерпевшим стал житель Забайкальского края, с карты которого сняли 130 тысяч рублей.
- Сотрудниками транспортной полиции был установлен 37-летний житель Приморского края, ранее неоднократно судимый, в том числе за имущественные преступления. Он недавний знакомый потерпевшего. По версии следствия, накануне кражи, во время пребывания в одной из привокзальных гостиниц Иркутска, подозреваемый похитил у потерпевшего банковскую карту, пока тот спал в своём номере. В ближайшем от гостиницы банкомате злоумышленник снял со счёта 130 тысяч рублей, а карту впоследствии вернул на прежнее место, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.
Позже, когда потерпевший мужчина уже ехал в поезде, он увидел уведомления о снятии денег.
Следствием Улан-Удэнского линейного отдела возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счета», наказание предусматривает до шести лет лишения свободы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Бурятии задержали вора из Приморского края
Происшествия, Фото:
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