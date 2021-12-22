В Бурятии задержали вора из Приморского края

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте

Мужчина украл 130 тысяч рублей



В Бурятии транспортные полицейские задержали подозреваемого в хищении денег с банковской карты.



Потерпевшим стал житель Забайкальского края, с карты которого сняли 130 тысяч рублей.



- Сотрудниками транспортной полиции был установлен 37-летний житель Приморского края, ранее неоднократно судимый, в том числе за имущественные преступления. Он недавний знакомый потерпевшего. По версии следствия, накануне кражи, во время пребывания в одной из привокзальных гостиниц Иркутска, подозреваемый похитил у потерпевшего банковскую карту, пока тот спал в своём номере. В ближайшем от гостиницы банкомате злоумышленник снял со счёта 130 тысяч рублей, а карту впоследствии вернул на прежнее место, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.



Позже, когда потерпевший мужчина уже ехал в поезде, он увидел уведомления о снятии денег.



Следствием Улан-Удэнского линейного отдела возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счета», наказание предусматривает до шести лет лишения свободы.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.







