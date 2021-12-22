Передачу вовремя обнаружила сотрудница колонии
Сотрудница отдела безопасности исправительной колонии строгого режима №5 в Чите при досмотре передачи обнаружила запрещённые предметы, спрятанные ухищренным способом в банке тушёнки.
- В ходе досмотра инспектор обнаружила в банке из-под тушёной говядины два сотовых телефона, две аккумуляторные батареи и одно зарядное устройство к сотовому телефону, - сообщает УФСИН по Забайкальскому краю.
Передачу оформила жительница Читы 1990 года рождения.
По факту попытки передачи запрещённых предметов назначена и проводится проверка.
Читинка пыталась передать в колонию телефоны в банке из-под тушёнки
Происшествия, Фото:
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