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Читинка пыталась передать в колонию телефоны в банке из-под тушёнки

Читинка пыталась передать в колонию телефоны в банке из-под тушёнки
Происшествия,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Передачу вовремя обнаружила сотрудница колонии

Сотрудница отдела безопасности исправительной колонии строгого режима №5 в Чите при досмотре передачи обнаружила запрещённые предметы, спрятанные ухищренным способом в банке тушёнки.

- В ходе досмотра инспектор обнаружила в банке из-под тушёной говядины два сотовых телефона, две аккумуляторные батареи и одно зарядное устройство к сотовому телефону, - сообщает УФСИН по Забайкальскому краю.

Передачу оформила жительница Читы 1990 года рождения.

По факту попытки передачи запрещённых предметов назначена и проводится проверка.



колония

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