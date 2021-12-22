Читинка пыталась передать в колонию телефоны в банке из-под тушёнки

Происшествия, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Передачу вовремя обнаружила сотрудница колонии



Сотрудница отдела безопасности исправительной колонии строгого режима №5 в Чите при досмотре передачи обнаружила запрещённые предметы, спрятанные ухищренным способом в банке тушёнки.



- В ходе досмотра инспектор обнаружила в банке из-под тушёной говядины два сотовых телефона, две аккумуляторные батареи и одно зарядное устройство к сотовому телефону, - сообщает УФСИН по Забайкальскому краю.



Передачу оформила жительница Читы 1990 года рождения.



По факту попытки передачи запрещённых предметов назначена и проводится проверка.







