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Жительница Бурятии побила педиатра

Жительница Бурятии побила педиатра
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина набросилась на медика за якобы «лишние» лекарства

Жительницу Заиграевского района Бурятии суд оштрафовал за нанесение побоев врачу-педиатру.

Женщина подняла руку на врача-педиатра одной из поликлиник Улан-Удэ. Всё произошло, когда медик приехала к ребёнку по вызову.

Педиатр сделала замечание по поводу ненадлежащих условий в доме, сообщили в Заиграевском районном суде. Из-за этого женщина и набросилась на врача с кулаками. Также она обвиняла педиатра в том, что в выданный рецепте включили ненужные лекарства.

К счастью, врач не получила серьёзных травм.

Агрессивную женщину суд оштрафовал на 10 тысяч рублей. Постановление в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.


врачи побои

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