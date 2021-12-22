Женщина набросилась на медика за якобы «лишние» лекарства
Жительницу Заиграевского района Бурятии суд оштрафовал за нанесение побоев врачу-педиатру.
Женщина подняла руку на врача-педиатра одной из поликлиник Улан-Удэ. Всё произошло, когда медик приехала к ребёнку по вызову.
Педиатр сделала замечание по поводу ненадлежащих условий в доме, сообщили в Заиграевском районном суде. Из-за этого женщина и набросилась на врача с кулаками. Также она обвиняла педиатра в том, что в выданный рецепте включили ненужные лекарства.
К счастью, врач не получила серьёзных травм.
Агрессивную женщину суд оштрафовал на 10 тысяч рублей. Постановление в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
Жительница Бурятии побила педиатра
Происшествия, Фото:
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