Жительница Бурятии побила педиатра

Женщина набросилась на медика за якобы «лишние» лекарства



Жительницу Заиграевского района Бурятии суд оштрафовал за нанесение побоев врачу-педиатру.



Женщина подняла руку на врача-педиатра одной из поликлиник Улан-Удэ. Всё произошло, когда медик приехала к ребёнку по вызову.



Педиатр сделала замечание по поводу ненадлежащих условий в доме, сообщили в Заиграевском районном суде. Из-за этого женщина и набросилась на врача с кулаками. Также она обвиняла педиатра в том, что в выданный рецепте включили ненужные лекарства.



К счастью, врач не получила серьёзных травм.



Агрессивную женщину суд оштрафовал на 10 тысяч рублей. Постановление в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.





