Житель Бурятии сядет на три года за гашишное масло

Мужчина получил срок, так как имеет непогашенную судимость



В Улан-Удэ житель Кабанского района за незаконное приобретение и хранение наркотических средств приговорён к трём годам лишения свободы.



В октябре 2021 года мужчина в Кабанском районе нарвал отрезки дикорастущей конопли, из которой изготовил 12 грамм гашишного масла. Однако затем полицейские нашли у него наркотики.



На суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.



- Предлагая суду назначить наказание в виде реального лишения свободы, государственный обвинитель Бурятской транспортной прокуратуры исходил из того, что подсудимый ранее неоднократно судим, имеет непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Суд признал мужчину виновным и назначил три года лишения свободы в колонии строгого режима.



Приговор в законную силу пока не вступил.

