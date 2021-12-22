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Житель Бурятии сядет на три года за гашишное масло

Житель Бурятии сядет на три года за гашишное масло
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина получил срок, так как имеет непогашенную судимость

В Улан-Удэ житель Кабанского района за незаконное приобретение и хранение наркотических средств приговорён к трём годам лишения свободы.

В октябре 2021 года мужчина в Кабанском районе нарвал отрезки дикорастущей конопли, из которой изготовил 12 грамм гашишного масла. Однако затем полицейские нашли у него наркотики.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

- Предлагая суду назначить наказание в виде реального лишения свободы, государственный обвинитель Бурятской транспортной прокуратуры исходил из того, что подсудимый ранее неоднократно судим, имеет непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным и назначил три года лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.
наркотики

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