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Улан-удэнец, с которого сняли унты, пошёл по улице босиком

Улан-удэнец, с которого сняли унты, пошёл по улице босиком
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужские унты с ног незаметно сняла женщина

В Улан-Удэ дознаватель МВД занимается уголовным делом о краже унтов у 58-летнего горожанина.

17 декабря мужчина распивал спиртное у своего знакомого. Вечером он направился домой, будучи сильно пьяным. В таком состоянии он зашёл в незнакомый подъезд, где уснул.

Проснувшись, мужчина обнаружил, что на ногах нет унтов. Улан-удэнец в мороз босиком дошёл до ближайшего магазина и попросил продавцов вызвать полицию.

- Прибывшие полицейские опросили мужчину. Он объяснил, что трудоустроен, а такое поведение для него не свойственно. Также он пожаловался на плохое самочувствие. Сотрудники полиции доставили мужчину в больницу для обследования, - сообщили в МВД по Бурятии.

Как выяснилось, кражу совершила 32-летняя местная жительница, ранее судимая. Женщина ведёт асоциальный образ жизни и злоупотребляет спиртным. Полицейские задержали её.

Воровка призналась, что украла чужие унты для себя. Некоторое время женщина ходила в них. А спустя несколько дней её друг решил уехать на заработки в Тункинский район. Пожалев приятеля, у которого не было подходящей обуви для этого морозного района, женщина отдала ему унты.

Полицейские обратились к жителям Бурятии с просьбой не злоупотреблять спиртным.
кража

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