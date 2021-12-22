Улан-удэнец, с которого сняли унты, пошёл по улице босиком

Мужские унты с ног незаметно сняла женщина



В Улан-Удэ дознаватель МВД занимается уголовным делом о краже унтов у 58-летнего горожанина.



17 декабря мужчина распивал спиртное у своего знакомого. Вечером он направился домой, будучи сильно пьяным. В таком состоянии он зашёл в незнакомый подъезд, где уснул.



Проснувшись, мужчина обнаружил, что на ногах нет унтов. Улан-удэнец в мороз босиком дошёл до ближайшего магазина и попросил продавцов вызвать полицию.



- Прибывшие полицейские опросили мужчину. Он объяснил, что трудоустроен, а такое поведение для него не свойственно. Также он пожаловался на плохое самочувствие. Сотрудники полиции доставили мужчину в больницу для обследования, - сообщили в МВД по Бурятии.



Как выяснилось, кражу совершила 32-летняя местная жительница, ранее судимая. Женщина ведёт асоциальный образ жизни и злоупотребляет спиртным. Полицейские задержали её.



Воровка призналась, что украла чужие унты для себя. Некоторое время женщина ходила в них. А спустя несколько дней её друг решил уехать на заработки в Тункинский район. Пожалев приятеля, у которого не было подходящей обуви для этого морозного района, женщина отдала ему унты.



Полицейские обратились к жителям Бурятии с просьбой не злоупотреблять спиртным.

