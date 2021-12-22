Улан-удэнец угнал автомобиль с помощью ножниц

Угонщик катал по городу своих друзей



В Улан-Удэ полицейские задержали угонщика автомобиля, который совершил преступление летом. Машину он вскрыл с помощью ножниц.



Заявление об угоне в полицию поступило 25 июля от 20-летнего улан-удэнца. Молодой человек рассказал, что накануне приехал к друзьям и припарковал свой автомобиль на парковке. Машина, кстати, не была оборудована сигнализацией. Проснувшись утром, молодой человек не обнаружил иномарки во дворе и обратился в полицию.



В тот же день полицейские обнаружили угнанный автомобиль на парковке торгового центра. Машина была уже неисправна.



В ходе расследования полицейские установили, что угон совершил 18-летний молодой человек, распивавший спиртное в одной компании с владельцем авто.



- После застолья хозяин транспортного средства уснул, а злоумышленник, воспользовавшись ножницами, взломал замок на двери авто, завёл его и совершил угон. По дороге он позвал покататься на автомобиле приятеля и нескольких девушек. Однако в Советском районе иномарка сломалась, и компания была вынуждена её бросить, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Задержанный молодой человек ранее неоднократно судим за имущественные преступления.

