Вор пропил украденное мясо
6 декабря 28-летний улан-удэнец лишился стегна говядины стоимостью 17 тысяч рублей. Мясом его угостили родственники, однако в какой-то момент его украли из багажника машины.
- Кража произошла в тот момент, когда водитель, припарковав автомобиль рядом с подъездом дома, отлучился на полчаса в квартиру. При этом владелец не закрыл двери не оборудованного охранной сигнализацией авто. Багажник также оказался незапертым из-за сломанного замка, - сообщили в МВД по Бурятии.
Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался ранее судимый 34-летний улан-удэнец. Он видел, как водитель вошёл в подъезд. Мужчина не удержался от соблазна, залез в машину и украл мясо.
Со стегном в руках вор отправился к своим приятелям, которые помогли ему разделать мясо на куски. Их они продали, а затем пропили.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец украл из открытой машины стегно говядины
Происшествия, Фото:
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