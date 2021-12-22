Улан-удэнец украл из открытой машины стегно говядины

Вор пропил украденное мясо



6 декабря 28-летний улан-удэнец лишился стегна говядины стоимостью 17 тысяч рублей. Мясом его угостили родственники, однако в какой-то момент его украли из багажника машины.



- Кража произошла в тот момент, когда водитель, припарковав автомобиль рядом с подъездом дома, отлучился на полчаса в квартиру. При этом владелец не закрыл двери не оборудованного охранной сигнализацией авто. Багажник также оказался незапертым из-за сломанного замка, - сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался ранее судимый 34-летний улан-удэнец. Он видел, как водитель вошёл в подъезд. Мужчина не удержался от соблазна, залез в машину и украл мясо.



Со стегном в руках вор отправился к своим приятелям, которые помогли ему разделать мясо на куски. Их они продали, а затем пропили.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

