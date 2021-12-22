Паблик мошенников внушал покупателям доверие
21 декабря в полицию обратилась 34-летняя жительница села Шарагол Кяхтинского района Бурятии. Женщина стала жертвой мошенников, рассказали в МВД по Бурятии.
Неделю назад сельчанка заказала ёлку в паблике в Instagram. Вступив в переписку с администратором, она оплатила покупку. Всего на указанный счёт женщина перечислила 9200 рублей.
Стороны договорились, что товар придёт почтой в течение пяти-шести рабочих дней. Однако, когда женщина попросила трек-номер для отслеживания посылки, доступ к паблику оказался заблокированным. Посылка так и не пришла.
Примечательно, что группа по продаже новогодних ёлок насчитывала порядка 31 тысячи подписчиков и десятки публикаций в новостной ленте. Кроме того, на странице имелись отзывы покупателей в прикреплённых сторис, комментарии под постами.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жертвами мошенников стали двое таксистов из Улан-Удэ, которые получили заказы на перевозку иностранцев.
В начале декабря 27-летняя улан-удэнка обратилась в полицию, рассказав, что перечислила 350 тысяч рублей «американскому врачу, работающему в Сирии». До этого мать и сын из Бурятии перевели мошенникам миллион рублей за «автомобиль из Германии». Осенью 50-летняя улан-удэнка и вовсе перечислила мошенникам 9,5 миллионов рублей.
Жительницу Бурятии обманули при покупке ёлки в Instagram
Происшествия, Фото:
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