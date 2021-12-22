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В Забайкалье продолжается выход грунтовых вод

В Забайкалье продолжается выход грунтовых вод
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Подтапливать начало село в Шелопугинском районе

Выход грунтовых вод произошёл в селе Малый Тонтой Шелопугинского района Забайкальского края. В зону подтопления попал один жилой дом. По словам главы Шелопугинского района Василия Балагурова, угрозы остальным домам нет.

- Вместе с комиссией мы выезжали на место, осматривали дом. Вода из подполья в дом не выходила, жильцы её откачивают. Мы предложили помощь. Выделен электрогенератор на случай отключения энергии, выделено дизтопливо, вывезено 60 тонн песка. Также жителям дома помогают кочегары администрации сельского поселения, - рассказал Василий Балагуров.

Он добавил, что принято решение прокопать канаву, чтобы найти место, откуда идёт вода, и отвести её. Сейчас для этого подготавливается трактор, работы запланированы на 22 декабря. На случай ухудшения ситуации для переселения предусмотрен сельский клуб.

- Угрозы остальным домам нет. Жалоб от других жителей не поступало, никто не обращался ни в ЕДДС, ни главе сельского поселения, ни ко мне, - уточнил Василий Балагуров.

Напомним, ранее губернатор Забайкальского края выезжал в Сретенский район, где был объявлен режим ЧС из-за выхода грунтовых вод. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край грунтовые воды подтопление

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