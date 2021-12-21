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В Иркутской области будут судить группировку «чёрных» лесорубов

В Иркутской области будут судить группировку «чёрных» лесорубов
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ущерб, причинённый незаконной деятельностью фигурантов, превысил 12 миллионов рублей.

В Железногорске-Илимском следователи завершили расследование серии уголовных дел в отношении организованной преступной группы «чёрных лесорубов», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Незаконная деятельность подозреваемых была пресечена в октябре 2020 года. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении организатора и пятерых его сообщников.

- Следствием доказано, что за год и несколько месяцев преступной деятельности участники группы совершили 11 незаконных рубок, заготовив более двух тысяч кубометров леса деловых сортов древесины. При этом они использовали различные методы конспирации. В частности, в лес выезжали преимущественно в тёмное время суток, а за несколько километров от мест рубок оставляли наблюдателей, которые по радио и сотовой связи предупреждали соучастников о появлении других людей. Транспортировку и последующую реализацию спиленного леса обвиняемые осуществляли на территории Братского района. Ущерб, причинённый лесному фонду Российской Федерации, превысил 12 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

Отмечается, что организовал преступную группировку 35-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. В сообщники он набрал не попадавших в поле зрения правоохранительных органов молодых людей.

Кроме того, в ходе обысков по месту жительства главного фигуранта обнаружены и изъяты охотничье ружьё, два карабина и более 300 патронов к ним. Это стало основанием для возбуждения ещё одного уголовного дела.

Наложен арест на технику и легковой транспорт, задействованные в нелегальном бизнесе, на сумму свыше 4 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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