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Улан-удэнец пошёл на кражу с маникюрными ножницами

Улан-удэнец пошёл на кражу с маникюрными ножницами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вора орудовал в салоне сотовой связи

Днём 14 декабря в полицию Улан-Удэ обратился работник салона сотовой связи. Он рассказал, что несколько минут назад молодой человек пытался украсть смартфон стоимостью около 25 тысяч рублей.

Полицейские поймали подозреваемого – 20-летнего горожанина. Установлено, что он пришёл в салон-магазин с маникюрными ножницами. Ими молодой человек попытался перерезать антикражный шнур. Однако в торговом зале сработала звуковая система сигнализации. Так что парень убежал, не успев забрать телефон.

Задержанный рассказал полицейским, что на кражу пошёл, так как у него нет своего телефона.

- Молодой человек не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


кража

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