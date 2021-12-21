Улан-удэнец пошёл на кражу с маникюрными ножницами

Вора орудовал в салоне сотовой связи



Днём 14 декабря в полицию Улан-Удэ обратился работник салона сотовой связи. Он рассказал, что несколько минут назад молодой человек пытался украсть смартфон стоимостью около 25 тысяч рублей.



Полицейские поймали подозреваемого – 20-летнего горожанина. Установлено, что он пришёл в салон-магазин с маникюрными ножницами. Ими молодой человек попытался перерезать антикражный шнур. Однако в торговом зале сработала звуковая система сигнализации. Так что парень убежал, не успев забрать телефон.



Задержанный рассказал полицейским, что на кражу пошёл, так как у него нет своего телефона.



- Молодой человек не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





