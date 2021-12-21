Мужчина пытался хитрым способом пронести наркотики в колонию
Жителя Бурятии приговорили к реальному сроку за попытку проноса наркотиков в колонию общего режима.
В январе житель Селенгинского района в поле собрал коноплю, из которой сделал гашишное масло. «Подарком» он решил «порадовать» своего приятеля, который отбывает наказание в исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске.
Мужчина расфасовал гашишное масло по капсулам от таблеток. Затем 30 капсул с наркотиком он спрятал в тюбики с зубной пастой.
31 января зубную пасту он дал своему знакомому, который не подозревал об истинном содержимом посылки. Мужчина принёс её в комнату приёма передач колонии. Опытные сотрудники колонии наркотики обнаружили.
- Суд признал мужчину виновным в сбыте наркотических средств и назначил шесть лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.
Житель Бурятии начинил гашишем тюбики с зубной пастой
Происшествия, Фото:
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