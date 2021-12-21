Женщина попалась на классическую схему «развода»
В отдел МВД России «Иркутское», обратилась 58-летняя работница театра, которая перевела телефонным мошенникам 400 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник назвал женщину по имени и отчеству и сообщил, что злоумышленники взломали её личный кабинет на сайте банка.
- Звонивший рассказал, что аферисты якобы пытаются похитить сбережения женщины. Он убедил иркутянку перевести все имеющиеся у неё деньги на «безопасные» счета. Доверчивая иркутянка выполнила указания, после чего ей вновь позвонил неизвестный и сообщил, будто мошенники пытаются оформить займы от ее имени. Для того, чтобы якобы помешать злоумышленникам, собеседник убедил потерпевшую оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный» счет. Женщина оформила заем в банке на сумму около 400 000 рублей, а затем перевела деньги на указанные им счета и номера телефонов. Позже жительница областного центра попыталась связаться с собеседником, однако его телефон оказался отключен. Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию, - сообщает МУ МВД России «Иркутское».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время полицейские устанавливают личности мошенников.
В Иркутске работница театра отдала мошенникам почти 400 тысяч
Происшествия, Фото:
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