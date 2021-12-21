Забайкалец порвал паспорт возлюбленной, чтобы она уехала к другому

Женщина решила уехать в Новосибирск



Инцидент с уничтожением паспорта произошёл на железнодорожном вокзале станции Чернышевск Забайкальского края, сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.



Девушка собиралась уехать к своему знакомому в Новосибирск, купив билет на поезд. Об этом от своих знакомых узнал мужчина, испытывающий к ней чувства.



- Мужчина решил помешать её отъезду - приехав на вокзал, он увидел, что девушка отвлеклась на свой мобильный телефон и, воспользовавшись моментом, схватил с сидения её паспорт и разорвал его. Свой поступок молодой человек объяснил тем, что не желает расставаться с возлюбленной. Однако девушка не оценила поступок кавалера и обратилась в правоохранительные органы, - отмечается в сообщении.



В отношении мужчины дознаватели транспортной полиции Чернышевска возбудили уголовное дело за похищение паспорта. Уголовное дело направлено в суд для принятия правового решения.







