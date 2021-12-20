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Жительница Бурятии убила мужчину из-за 4 тысяч рублей

Жительница Бурятии убила мужчину из-за 4 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийца убежала, оставив жертву с ножом в груди

18 декабря во двое дома в селе Сотниково был убит 35-летний местный житель. По подозрению в убийстве задержана 39-летняя женщина. Следователи установили, что расправа произошла из-за денежного долга в 4 тысячи рублей.

По данным следствия, недавно женщина дала взаймы знакомому те самые 4 тысячи рублей. 18 декабря весь день женщина распивала алкоголь в компании приятелей. Вечером, когда спиртное закончилось, она вспомнила про долг и решила вернуть деньги.

Взяв нож, она направилась к должнику. Он встретил её во дворе своего дома и смог отдать лишь небольшую часть суммы, а затем нагрубил.

В ответ пьяная женщина выхватила нож и ударила им в грудь мужчины. Затем оставила клинок в ране и убежала. Потерпевший скончался на месте.

Женщину спустя непродолжительное время задержали полицейские возле магазина, где она продолжила употреблять спиртные напитки.

- В ходе проведённого допроса обвиняемая дала подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. Ей уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
убийство

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