Убийца убежала, оставив жертву с ножом в груди
18 декабря во двое дома в селе Сотниково был убит 35-летний местный житель. По подозрению в убийстве задержана 39-летняя женщина. Следователи установили, что расправа произошла из-за денежного долга в 4 тысячи рублей.
По данным следствия, недавно женщина дала взаймы знакомому те самые 4 тысячи рублей. 18 декабря весь день женщина распивала алкоголь в компании приятелей. Вечером, когда спиртное закончилось, она вспомнила про долг и решила вернуть деньги.
Взяв нож, она направилась к должнику. Он встретил её во дворе своего дома и смог отдать лишь небольшую часть суммы, а затем нагрубил.
В ответ пьяная женщина выхватила нож и ударила им в грудь мужчины. Затем оставила клинок в ране и убежала. Потерпевший скончался на месте.
Женщину спустя непродолжительное время задержали полицейские возле магазина, где она продолжила употреблять спиртные напитки.
- В ходе проведённого допроса обвиняемая дала подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. Ей уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Жительница Бурятии убила мужчину из-за 4 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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