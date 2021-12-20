Один из жильцов получил тяжёлые травмы
Братчанин предстанет перед судом за поджог комнаты общежития. Инцидент произошёл в июне 2021 года ночью на улице Комсомольская, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
После ссоры с жильцом 34-летний мужчина с помощью бензина поджёг комнату общежития. Шести собственникам жилых помещений причинён значительный материальный ущерб на общую сумму более 390 тысяч рублей.
Кроме того, один из местных жителей получил на пожаре тяжёлые травмы.
Следователи провели множество экспертиз, в числе которых медицинская, пожаро-техническая, физико-химическая, генетическая, товароведческая. Недавно следователи окончили расследование.
Братчанин предстанет перед судом по обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога.
Братчанин устроил пожар в общежитии с ущербом на 400 тысяч
Происшествия, Фото:
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