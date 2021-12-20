Улан-удэнец отправится в колонию из-за ДТП с пострадавшим ребёнком

Водитель устроил аварию, будучи пьяным
В Бурятии водитель, по вине которого пострадал ребёнок, приговорён к реальному лишению свободы.
Весной 2020 года житель Улан-Удэ распивал спиртные напитки со знакомым в Иволгинском районе. Когда спиртное закончилось, мужчина решил съездить на автомобиле в магазин за новой порцией.
Водитель ехал со скоростью 90 км/час по второстепенной дороге, а на перекрёстке не уступил дорогу автомобилю «Тойота», который двигался по главной дороге. Машины столкнулись, а ребёнок – пассажир «Тойоты» - получил тяжёлые травмы.
- В судебном заседании мужчина свою вину не признал. Однако его вина установлена, суд квалифицировал его действия как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Поскольку мужчина ранее судим, суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.
Не согласившись с приговором суда, осуждённый обжаловал приговор. Однако суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.
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Происшествия, Фото:
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