Улан-удэнец отправится в колонию из-за ДТП с пострадавшим ребёнком

Водитель устроил аварию, будучи пьяным



В Бурятии водитель, по вине которого пострадал ребёнок, приговорён к реальному лишению свободы.



Весной 2020 года житель Улан-Удэ распивал спиртные напитки со знакомым в Иволгинском районе. Когда спиртное закончилось, мужчина решил съездить на автомобиле в магазин за новой порцией.



Водитель ехал со скоростью 90 км/час по второстепенной дороге, а на перекрёстке не уступил дорогу автомобилю «Тойота», который двигался по главной дороге. Машины столкнулись, а ребёнок – пассажир «Тойоты» - получил тяжёлые травмы.



- В судебном заседании мужчина свою вину не признал. Однако его вина установлена, суд квалифицировал его действия как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Поскольку мужчина ранее судим, суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.



Не согласившись с приговором суда, осуждённый обжаловал приговор. Однако суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

