Автомобиль первыми обнаружили росгвардейцы
Сегодня ночью в Улан-Удэ поймали пьяного водителя, машина которого застряла на трамвайных путях.
- Группа задержания вневедомственной охраны, двигаясь по маршруту патрулирования в Октябрьском районе, заметила застрявший на трамвайных путях автомобиль. Водитель безуспешно пытался выехать на дорогу возле остановки общественного транспорта на улице Терешковой, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Росгвардейцы подъехали ближе и заглянули в застрявший автомобиль. Они сразу же почувствовали от водителя запах алкоголя.
О случившемся сотрудники сразу же сообщили в ГИБДД, а водителя до прибытия патруля усадили в свой служебный автомобиль.
Впоследствии молодого человека, 25-летнего улан-удэнца, увезли на освидетельствование, а автомобиль направили на штрафстоянку.
В Улан-Удэ пьяный водитель застрял на трамвайных путях
Происшествия, Фото:
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