В Улан-Удэ пьяный водитель застрял на трамвайных путях

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Автомобиль первыми обнаружили росгвардейцы



Сегодня ночью в Улан-Удэ поймали пьяного водителя, машина которого застряла на трамвайных путях.



- Группа задержания вневедомственной охраны, двигаясь по маршруту патрулирования в Октябрьском районе, заметила застрявший на трамвайных путях автомобиль. Водитель безуспешно пытался выехать на дорогу возле остановки общественного транспорта на улице Терешковой, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Росгвардейцы подъехали ближе и заглянули в застрявший автомобиль. Они сразу же почувствовали от водителя запах алкоголя.



О случившемся сотрудники сразу же сообщили в ГИБДД, а водителя до прибытия патруля усадили в свой служебный автомобиль.



Впоследствии молодого человека, 25-летнего улан-удэнца, увезли на освидетельствование, а автомобиль направили на штрафстоянку.

