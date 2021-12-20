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В Улан-Удэ пьяный водитель застрял на трамвайных путях

В Улан-Удэ пьяный водитель застрял на трамвайных путях
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Автомобиль первыми обнаружили росгвардейцы

Сегодня ночью в Улан-Удэ поймали пьяного водителя, машина которого застряла на трамвайных путях.

- Группа задержания вневедомственной охраны, двигаясь по маршруту патрулирования в Октябрьском районе, заметила застрявший на трамвайных путях автомобиль. Водитель безуспешно пытался выехать на дорогу возле остановки общественного транспорта на улице Терешковой, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Росгвардейцы подъехали ближе и заглянули в застрявший автомобиль. Они сразу же почувствовали от водителя запах алкоголя.

О случившемся сотрудники сразу же сообщили в ГИБДД, а водителя до прибытия патруля усадили в свой служебный автомобиль.

Впоследствии молодого человека, 25-летнего улан-удэнца, увезли на освидетельствование, а автомобиль направили на штрафстоянку.
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