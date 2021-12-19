В Бурятии в машине, попавшей в ДТП, нашли мешки с коноплёй

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Водитель получил условный срок



Тарбагатайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Заиграевского района. Осенью этого года мужчина совершил наезд на опоры электроснабжения в селе Барыкино.



В результате ДТП никто не пострадал, водитель скрылся. Однако в разбитом автомобиле сотрудниками полиции были обнаружены мешки с коноплёй, которые водитель злополучной машины собрал на поле и вёз домой.



- Подсудимый вину в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере признал полностью. Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, - сообщили в суде.



Приговор в законную силу не вступил.

