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Совершившего убийство читинца выдала собственная жадность

Совершившего убийство читинца выдала собственная жадность
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
В Иркутске раскрыли убийство шестилетней давности

В Иркутской области 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

16 декабря мужчину задержали следователи СК совместно с сотрудниками уголовного розыска в Забайкальском крае.

По версии следствия, в сентябре 2015 года приятели отдыхали на берегу реки Ушаковка в Иркутске. В ходе распития спиртных напитков между ними произошла драка, в ходе которой один из них схватил топор и ударил приятеля по голове. От полученных травм 21-летний потерпевший скончался на месте. Скрывая следы преступления, мужчина закопал тело и скрылся.

Останки погибшего были обнаружены лишь в 2017 году. Благодаря проведённой генетической экспертизе была установлена личность погибшего, числившегося без вести пропавшим. Тогда выйти на след преступника не удалось, однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не прекратились. Следователи СК, криминалисты и оперативники установили, что у погибшего имелась банковская карта, которой благополучно пользовались до истечения срока действия. Таким образом, вычислили человека, который снимал чужие деньги. Им оказался житель Читы.

Мужчину заключили под стажу. На допросе он признался следователям в убийстве, подробно описав обстоятельства преступления. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 
убийство Забайкальский край Иркутск

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