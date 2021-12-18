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Бурятию вновь «тряхнуло»

Бурятию вновь «тряхнуло»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Эпицентр находился в отдалённом районе республики

17 декабря в 10:33 на территории Баунтовского эвенкийского района Бурятии произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,1. Эпицентр находился в 137 км северо-восточнее села Багдарин.

- По информации ЕДДС Баунтовского эвенскийского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Информация уточняется, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 декабря в Бурятии произошло два землетрясения в Кабанском районе: утром и вечером. Последнее ощутили жители Улан-Удэ, Кабанского, Джидинского, Закаменского, Селенгинского и Тункинского районов. А также жители Иркутской области.
землетрясение

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