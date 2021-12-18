Эпицентр находился в отдалённом районе республики
17 декабря в 10:33 на территории Баунтовского эвенкийского района Бурятии произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,1. Эпицентр находился в 137 км северо-восточнее села Багдарин.
- По информации ЕДДС Баунтовского эвенскийского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Информация уточняется, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 декабря в Бурятии произошло два землетрясения в Кабанском районе: утром и вечером. Последнее ощутили жители Улан-Удэ, Кабанского, Джидинского, Закаменского, Селенгинского и Тункинского районов. А также жители Иркутской области.
Бурятию вновь «тряхнуло»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 18.12.2021
Попавших в беду люди спасли пожарные и сотрудники МЧС
Первыми на место приехали добровольные пожарные
Следователям отчим, жестоко избивший мальчика, заявил, что он упал
Воры совершили серию подобных краж
«Люди! Что же вы делаете?» - обратились шокированные коммунальщики
Огонь охватил голубятню
Мужчина лишился 200 тысяч
Девочку увезли в больницу, куда приехали спасатели
ДТП произошло возле Утулика
Из колонии мужчина освободился только этой осенью
Вором оказался 18-летний студент
Грабителя быстро поймали
Водитель накричал на детей и заставил их выйти
Медик из Улан-Удэ верила, что подружилась в соцсети с иностранным врачом
Продавец подвоха не заметила