Первыми на место приехали добровольные пожарные
Вечером 16 декабря загорелся жилой дом в селе Удинск Хоринского района Бурятии.
- Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части первыми на место происшествия прибыли добровольные пожарные сельского поселения «Удинское». К этому моменту горела веранда, пламя с которой распространялось на крышу дома. Вместе с прибывшими пожарными открытое горение было ликвидировано примерно за 40 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара полностью выгорели веранда и крыша дома на общей площади 64 кв.
При пожаре никто не пострадал – жильцов дома не было.
Вероятной причиной произошедшего названо нарушение правил монтажа электрооборудования.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне на пожаре сгорели 70 голубей.
В Бурятии в отсутствие хозяев сгорела крыша дома
Происшествия, Фото:
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