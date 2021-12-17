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В Бурятии в отсутствие хозяев сгорела крыша дома

В Бурятии в отсутствие хозяев сгорела крыша дома
Происшествия,  Фото:pexels.com
Первыми на место приехали добровольные пожарные

Вечером 16 декабря загорелся жилой дом в селе Удинск Хоринского района Бурятии.

- Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части первыми на место происшествия прибыли добровольные пожарные сельского поселения «Удинское». К этому моменту горела веранда, пламя с которой распространялось на крышу дома. Вместе с прибывшими пожарными открытое горение было ликвидировано примерно за 40 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара полностью выгорели веранда и крыша дома на общей площади 64 кв.

При пожаре никто не пострадал – жильцов дома не было.

Вероятной причиной произошедшего названо нарушение правил монтажа электрооборудования.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне на пожаре сгорели 70 голубей.


пожар

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