В Улан-Удэ отчим швырял ребёнка об стену

Следователям отчим, жестоко избивший мальчика, заявил, что он упал



14 декабря в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ был госпитализирован восьмилетний мальчик с травмами головы, ушибом спины и таза. Как выяснилось, издевался над ним 45-летний отчим. Мужчина задержан, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



На допросе мужчина заявил, что мальчик упал дома и ударился головой о металлическую трубу. Однако следователи уверены, что отчим лжёт. Об этом говорят и различные доказательства.



По данным следствия, в ночь на 14 декабря мужчина и его жена дома употребляли спиртное. Восьмилетний мальчик в это время гостил у дяди, где жил несколько дней. Когда ребёнок утром вернулся домой, отчим напал на мальчика.



- Отчиму не понравилось, что ребёнок долго отсутствовал дома. Он решил наказать мальчика, схватил за одежду и несколько раз с силой швырнул в стену, а затем нанёс удары ногами по голове и туловищу. После этого взрослые продолжили распивать спиртное. Мальчик оставался дома, на его жалобы о головных болях никто из родителей не обращал внимание. Под вечер ребёнок ушёл к дяде, который отвёз его в больницу, - сообщили в следственном управлении.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Мужчина заключен под стражу.



В семье, помимо пострадавшего мальчика, воспитываются ещё двое несовершеннолетних детей. Их жилищно-бытовые условия будут проверены в рамках уголовного дела. Также будет дана оценка бездействию матери, которая не реагировала на жалобы сына после нападения отчима и оставила его без помощи.





