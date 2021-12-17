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В Улан-Удэ отчим швырял ребёнка об стену

В Улан-Удэ отчим швырял ребёнка об стену
Происшествия,  Фото:pexels.com
Следователям отчим, жестоко избивший мальчика, заявил, что он упал

14 декабря в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ был госпитализирован восьмилетний мальчик с травмами головы, ушибом спины и таза. Как выяснилось, издевался над ним 45-летний отчим. Мужчина задержан, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

На допросе мужчина заявил, что мальчик упал дома и ударился головой о металлическую трубу. Однако следователи уверены, что отчим лжёт. Об этом говорят и различные доказательства.

По данным следствия, в ночь на 14 декабря мужчина и его жена дома употребляли спиртное. Восьмилетний мальчик в это время гостил у дяди, где жил несколько дней. Когда ребёнок утром вернулся домой, отчим напал на мальчика.

- Отчиму не понравилось, что ребёнок долго отсутствовал дома. Он решил наказать мальчика, схватил за одежду и несколько раз с силой швырнул в стену, а затем нанёс удары ногами по голове и туловищу. После этого взрослые продолжили распивать спиртное. Мальчик оставался дома, на его жалобы о головных болях никто из родителей не обращал внимание. Под вечер ребёнок ушёл к дяде, который отвёз его в больницу, - сообщили в следственном управлении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Мужчина заключен под стражу.

В семье, помимо пострадавшего мальчика, воспитываются ещё двое несовершеннолетних детей. Их жилищно-бытовые условия будут проверены в рамках уголовного дела. Также будет дана оценка бездействию матери, которая не реагировала на жалобы сына после нападения отчима и оставила его без помощи.


семьи умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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