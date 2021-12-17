Воры совершили серию подобных краж
В Шелеховском районе Иркутской области раскрыли серию краж оборудования для майнинга криптовалюты.
В сентябре ночью, когда хозяева спали, воры проникли на участок, расположенный в селе Баклаши. Они вырезали отверстие в крыше гаража, подняли откатные ворота и украли оборудование на 200 тысяч рублей.
На следующие утро оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 28 до 49 лет. Как оказалось, один из них живёт на соседней улице с потерпевшим и знал о том, что последний занимается майнингом. При обыске его дома полицейские изъяли украденную технику.
В ходе дальнейшей работы следователи выяснили, что задержанные причастны ещё к четырёх кражам майнинговых машин, общей стоимостью 1,5 миллиона рублей. Кражи они совершали преимущественного из частных домов Шелеховского района.
Возбуждены уголовные дела. По решению суда обвиняемые заключены по стражу, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области воры через дыру в крыше украли оборудование для майнинга
Происшествия, Фото:
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