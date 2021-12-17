Мужчина лишился 200 тысяч
50-летний житель города Шелехов перевёл мошенникам 200 тысяч рублей; об этом рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
Мужчина нашёл в интернете платформу, которая сравнивает условия кредитования в разных финансовых учреждениях и выдаёт лучшее предложение. После того, как шелеховчанин оставил заявку на рефинансирование на сайте, практически сразу же ему перезвонил «менеджер» и предложил более выгодную процентную ставку.
На указанный собеседником счёт мужчина сразу перечислил около 10 тысяч рублей за оформление договора и открытие вклада, на который должно было поступить полмиллиона кредитных рублей. В дальнейшем он также оплатил так называемую «страховку», «работу курьера» и иные указания аферистов.
- В общей сложности под предлогом получения кредита для рефинансирования шелеховчанин перевёл мошенникам около 200 тысяч рублей. Хотя уже при первом требовании злоумышленников следовало узнать побольше подробностей о банке, попытаться дозвониться на горячую линию, посоветоваться с коллегами, друзьями по поводу использования кредитного продукта, - отметила заместитель начальника СО ОМВД России по Шелеховскому району Анна Лаврентьева.
Житель Иркутской области стал жертвой мошенников, пытаясь рефинансировать кредит
Происшествия, Фото:
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