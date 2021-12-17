Девочку увезли в больницу, куда приехали спасатели
16 декабря в Тункинском районе Бурятии потребовалась помощь спасателей, чтобы снять кольцо, застрявшее на пальце пятилетней девочки.
Девочка, играя, надела кольцо слишком маленького размера. Когда мать увидела это, пальчик уже опух, а украшение никак не снималось.
Мама обратилась в экстренную службу. Домой к ним была направлена бригада «скорой», которая в итоге увезла девочку в больницу.
- Врач-травматолог Тункинской центральной районной больницы обратился за помощью к спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Приехавшие спасатели безопасным способом разрезали металлический ободок украшения на опухшем пальце ребёнка. Они разрезали ободок в двух местах, используя болгарку, - рассказали «Байкал-Daily» в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии спасатели сняли кольцо с пальца пятилетней девочки
Происшествия, Фото:
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