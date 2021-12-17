ДТП произошло возле Утулика
В Слюдянском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором погиб пешеход.
Предварительно установлено, что утром на 139 км федеральной трассы «Байкал» в районе посёлка Утулик 40-летний водитель фуры «Скания» наехал на 57-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте.
Водитель фуры рассказал, что всё произошло утром, когда ещё было темно. По его словам, мужчина лежал на дороге.
- Я двигался со стороны Иркутска, было темно, я ехал не быстро… На «встречке» меня ослепили фарами. Когда увидел человека, затормозить не успел. Потому что темно: асфальт тёмный, человек тёмный, - рассказал водитель.
В УГИБДД по Иркутской области сообщили, что сотрудники полиции работают на месте происшествия. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
В Иркутской области на трассе «Байкал» фура переехала мужчину
Происшествия, Фото:
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