В Иркутской области на трассе «Байкал» фура переехала мужчину

ДТП произошло возле Утулика



В Слюдянском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором погиб пешеход.



Предварительно установлено, что утром на 139 км федеральной трассы «Байкал» в районе посёлка Утулик 40-летний водитель фуры «Скания» наехал на 57-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте.



Водитель фуры рассказал, что всё произошло утром, когда ещё было темно. По его словам, мужчина лежал на дороге.



- Я двигался со стороны Иркутска, было темно, я ехал не быстро… На «встречке» меня ослепили фарами. Когда увидел человека, затормозить не успел. Потому что темно: асфальт тёмный, человек тёмный, - рассказал водитель.



В УГИБДД по Иркутской области сообщили, что сотрудники полиции работают на месте происшествия. Обстоятельства инцидента устанавливаются.









