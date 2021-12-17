Улан-удэнка пригласила в гости бывшего «зэка» и была ограблена

Из колонии мужчина освободился только этой осенью
Вечером 12 декабря в отдел полиции по Железнодорожному району с заявлением о грабеже обратилась 27-летняя улан-удэнка. Девушка сообщила, что её ограбил знакомый, с которым она накануне проводила время и распивала спиртное.
Приятель забрал у неё сотовый телефон, музыкальную колонку, зарядные устройства. После спокойно ушёл из квартиры. Ущерб составил 23 тысячи рублей.
Грабитель – 33-летний улан-удэнец – был задержан полицейскими. Украденную технику к этому времени он уже продал. В содеянном мужчина признался.
Сейчас он также привлекается к уголовной ответственности за кражу, совершённую двумя неделями ранее. Тогда мужчина отобрал телефон у знакомого.
На счету задержанного девять действующих и погашенных судимостей. Неоднократно он отбывал наказание в местах лишения свободы. Из последнего места заключения освободился в сентябре. Нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело о грабеже.
По информации МВД по Бурятии
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Происшествия, Фото:
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