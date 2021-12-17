Улан-удэнец лишился телефона, оставив его в машине без сигнализации

Вором оказался 18-летний студент



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже из автомобиля, совершённой в конце ноября.



- Утром 22 ноября в полицию Улан-Удэ обратился 19-летний житель улице Сосновая. Молодой человек рассказал, что припарковал на ночь во дворе не оснащенный сигнализацией автомобиль, а наутро обнаружил, что дверь вскрыта. Украли сотовый телефон, магнитолу, компрессор и другое имущество. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей, - сообщает МВД по Бурятии.



Вором оказался 18-летний студент второго курса сссуза. Он приехал на своём автомобиле к друзьям. На парковке двора он приметил не оснащённый сигнализацией автомобиль. Молодой человек взломал замок на двери, украл вещи и переложил в свою машину.



Часть украденного изъята. Чужой телефон вор, как выяснилось, подарил другу.



- Молодой человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе за аналогичную кражу из автомашины. Следствием возбуждено уголовное дело, - сообщили в МВД по Бурятии.





