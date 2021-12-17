Медик из Улан-Удэ верила, что подружилась в соцсети с иностранным врачом
9 декабря в полицию Улан-Удэ обратилась 27-летняя девушка, ставшая жертвой мошенников. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
Несколько месяцев назад в социальной сети улан-удэнка познакомилась с неким молодым человеком. О себе он рассказал, что гражданин США и сейчас работает врачом в Сирии. Поскольку девушка также медик, она начала переписываться с пользователем с помощью интернет-переводчика.
Спустя некоторое время молодой человек рассказал девушке, что его контракт завершён. Однако для того, чтобы получить заработанные средства, которые находятся на счету в иностранном банке, необходима её помощь. Девушка, действуя по указке молодого человека, открыла счёт в иностранном банке на своё имя. После чего на счёт якобы поступили деньги, и его заблокировали. Связавшись с «представителем банка в России», контакты которого дал ей её новый знакомый, девушка узнала, что для разблокировки иностранного счёта ей необходимо перечислить 350 тысяч рублей.
Такой суммы у улан-удэнки не было, так что часть денег ей пришлось взять в кредит. Однако в итоге деньги она перечислила, после чего «представитель банка» перестал выходить на связь. А новый знакомый стал просить перечислить ещё больше денег, ссылаясь на возникшие трудности в банке. Лишь после его назойливых требований девушка поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о том, как мать и сын из Бурятии перевели мошенникам миллион рублей за «автомобиль из Германии».
Улан-удэнка перевела 350 тысяч «врачу из Сирии»
Происшествия, Фото:
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