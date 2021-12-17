Продавец подвоха не заметила
К уголовной ответственности будет привлечена 32-летняя жительница посёлка Гусиное озеро Селенгинского района Бурятии, расплатившаяся «дублями» - купюрой банка приколов. Она обманула продавца в продуктовом магазине в Гусиноозёрске.
- Женщина, приехавшая в город погостить у родственников, на улице нашла банкноту с номиналом в пять тысяч «дублей». Нетрезвая женщина решила опробовать похожую на настоящую купюру в действии и расплатилась ею за товар в находящемся рядом магазине. Продавец подмены не заметила и выдала покупателю сдачу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мошенничество вскрыли, когда спустя два дня хозяйка магазина пришла за выручкой.
Задержанная полицейскими женщина в содеянном призналась. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Постоянного источника дохода не имеет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Жительница Бурятии рассчиталась в магазине «дублями»
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Водитель накричал на детей и заставил их выйти
Медик из Улан-Удэ верила, что подружилась в соцсети с иностранным врачом
Продавец подвоха не заметила
Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в Иркутском районе
Забайкальца обчистили его собутыльники
Пострадавших в больницу увезла начальник пожарной части
Смертельный наезд произошёл на неосвещённом участке дороги
Дорожные полицейские отказались от получения 10 тысяч рублей
Убийца вызвал скорую только после того, как спрятал окровавленную одежду
Инцидент произошёл в селе Будюмкан Газимуро-Заводского района
Преступник забрал 36 тысяч рублей
Запрещённые вещества предназначались осуждённому
Парень хотел употребить наркотик на пристани
Собака укусила сотрудника управления административного контроля
Вор не удержал барана в руках