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Жительница Бурятии рассчиталась в магазине «дублями»

Жительница Бурятии рассчиталась в магазине «дублями»
Происшествия, 
Продавец подвоха не заметила

К уголовной ответственности будет привлечена 32-летняя жительница посёлка Гусиное озеро Селенгинского района Бурятии, расплатившаяся «дублями» - купюрой банка приколов. Она обманула продавца в продуктовом магазине в Гусиноозёрске.

- Женщина, приехавшая в город погостить у родственников, на улице нашла банкноту с номиналом в пять тысяч «дублей». Нетрезвая женщина решила опробовать похожую на настоящую купюру в действии и расплатилась ею за товар в находящемся рядом магазине. Продавец подмены не заметила и выдала покупателю сдачу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мошенничество вскрыли, когда спустя два дня хозяйка магазина пришла за выручкой.

Задержанная полицейскими женщина в содеянном призналась. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Постоянного источника дохода не имеет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
мошенничество

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