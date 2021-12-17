Жительница Бурятии рассчиталась в магазине «дублями»

Продавец подвоха не заметила



К уголовной ответственности будет привлечена 32-летняя жительница посёлка Гусиное озеро Селенгинского района Бурятии, расплатившаяся «дублями» - купюрой банка приколов. Она обманула продавца в продуктовом магазине в Гусиноозёрске.



- Женщина, приехавшая в город погостить у родственников, на улице нашла банкноту с номиналом в пять тысяч «дублей». Нетрезвая женщина решила опробовать похожую на настоящую купюру в действии и расплатилась ею за товар в находящемся рядом магазине. Продавец подмены не заметила и выдала покупателю сдачу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мошенничество вскрыли, когда спустя два дня хозяйка магазина пришла за выручкой.



Задержанная полицейскими женщина в содеянном призналась. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Постоянного источника дохода не имеет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

