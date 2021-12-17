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В Иркутской области нашли трупы собак

В Иркутской области нашли трупы собак
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в Иркутском районе

Прокуратура Иркутского района проводит проверка в связи с поступившим сообщением об обнаружении трупов собак в деревне Карлук. На место происшествия выезжал заместитель прокурора района, следственно-оперативная группа отдела полиции, сообщает прокуратура области.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства об ответственном обращении с животными. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами полиции по данному факту.

Мертвые собаки были обнаружены на площадке для сбора бытовых отходов. Их было более 10, передаёт «Интерфакс». Раньше в деревне Карлук находился приют для бездомных собак, где годом ранее представители Росприроднадзора выявили нарушения, касающиеся содержания животных - они были истощены и больны. По данным ТАСС, приют принадлежал компании, заключившей контракты на отлов собак с несколькими муниципалитетами.
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