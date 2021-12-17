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Хвастливый фермер из Забайкалья лишился своих накоплений

Хвастливый фермер из Забайкалья лишился своих накоплений
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Забайкальца обчистили его собутыльники

В полицию обратился 60-летний житель Балейского района Забайкальского края и сообщил о том, что его знакомые похитили 119 500 рублей. При этом потерпевший пояснил, что 20 тысяч рублей ему вернули, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Мужчина разводит крупный рогатый скот и продаёт мясо.

Во время застолья с двумя односельчанами фермер достал накопленные деньги из укромного места и показал их своим приятелям. Однако после их ухода он обнаружил что деньги пропали. Мужчина пытался самостоятельно вернуть свои накопления, но воры отдали лишь малую часть. Тогда фермер решил обратиться в полицию.

Стражи порядка получили признательные показания от 30-летнего мужчина и 36-летней женщины. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
кража

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