В Бурятии по вине водителя «Лексуса» пострадали два человека

Днём 16 декабря в Хоринском районе Бурятии произошло ДТП на лесовозной дороге, в котором пострадали два человека.
59-летняя водитель автомобиля «Лексус 570» в 15 км от села Тэгда выехал на полосу встречного движения и совершила столкновение с микрогрузовиком «Мазда Титан» под управлением 33-летнего водителя.
- В результате ДТП водитель и 30-летний пассажир микрогрузовика с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Первой на место происшествия на личном автомобиле приехала начальник пожарной части №48 Олеся Поломошнова.
- К этому моменту пострадавшие были извлечены из искорёженных автомобилей очевидцами. Двух пострадавших поместили в автомобиль Олеси, и она доставила их в ближайшую больницу, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Ещё один человек отказался от госпитализации.
На месте также находились пожарные, но разлива топлива не произошло, и их помощь не потребовалась.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 16 декабря в Иволгинском районе погиб пешеход, которого на неосвещённой дороге сбил автомобиль «Тойота Филдер».