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В Бурятии по вине водителя «Лексуса» пострадали два человека

В Бурятии по вине водителя «Лексуса» пострадали два человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавших в больницу увезла начальник пожарной части

Днём 16 декабря в Хоринском районе Бурятии произошло ДТП на лесовозной дороге, в котором пострадали два человека.

59-летняя водитель автомобиля «Лексус 570» в 15 км от села Тэгда выехал на полосу встречного движения и совершила столкновение с микрогрузовиком «Мазда Титан» под управлением 33-летнего водителя.

- В результате ДТП водитель и 30-летний пассажир микрогрузовика с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


Первой на место происшествия на личном автомобиле приехала начальник пожарной части №48 Олеся Поломошнова.

- К этому моменту пострадавшие были извлечены из искорёженных автомобилей очевидцами. Двух пострадавших поместили в автомобиль Олеси, и она доставила их в ближайшую больницу, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Ещё один человек отказался от госпитализации.

На месте также находились пожарные, но разлива топлива не произошло, и их помощь не потребовалась.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 16 декабря в Иволгинском районе погиб пешеход, которого на неосвещённой дороге сбил автомобиль «Тойота Филдер».
ДТП

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