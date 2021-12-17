Улан-удэнца оштрафовали за попытку дачи взятки полицейскому

В сентябре 2020 года водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, остановили сотрудники ГИБДД. Сев в салоне автомобиля дорожно-патрульной службы, желая избежать привлечения к административной ответственности, мужчина передал сотрудникам полиции взятку в размере 10 тысяч рублей.







От незаконного вознаграждения полицейские отказались.





Суд оштрафовал водителя на 40 тысяч рублей.

33-летний улан-удэнец признан виновным в покушении на дачу взятки сотрудникам полиции.Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.